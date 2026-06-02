Легенда тенниса назвал слабость Зверева, мешающую ему выиграть «шлем»

Экс-теннисист Ольховский: Зверев дает слабину в решающий момент
Ng Han Guan/AP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, победитель двадцати турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Александра Зверева на выигрыш «Ролан Гаррос» и проблемах в его игре.

«Считаю, от него многое зависит. Не раз мы видели, где-то у него в решающий момент проскакивает слабинка. Главное, чтобы в решающий момент был готов к победе. Просто не будет ни ему, ни кому-то другому. Кто поборет свои эмоции, тот, наверное, и выйдет победителем, потому что уровень сейчас очень высокий», — подчеркнул Ольховский.

Представляющий Германию Александр Зверев остался самым рейтинговым и титулованным теннисистом на текущем «Ролан Гаррос» в сетке мужского одиночного разряда. При этом у него до сих пор нет ни одного выигранного «шлема» в карьере.

