Российских фехтовальщиков вернули на международные старты с флагом и гимном

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

»[Спортсмены] получат право участвовать во всех индивидуальных и командных турнирах под эгидой FIE под своими национальными аббревиатурами, в униформе с национальными флагами и под национальными гимнами», — указано в заявлении.

Решение вступает в силу с 22 июля — чемпионата мира, который пройдет в Гонконге.

Изначально решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс Международной федерации фехтования принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Софья Великая, Яна Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова. Но уже в 2025 в FIE решили отменить проверку нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса (AIN), а также разрешить спортсменам AIN выступать вместе в составе команды.

Под российскими флагом и гимном в фехтовании выступают юниоры. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года. В связи с этим FIE прекратила проверку для выдачи нейтрального статуса для кадетов и юниоров, имеющих российский или белорусский паспорт.

Ранее россиянки одержали победу в командном турнире на этапе Кубка мира.