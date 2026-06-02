«Вы обалдели совсем?» Ветеран «Спартака» подверг критике сборную России

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев в прямом эфире «Матч ТВ» подверг жесткой критике тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным за отсутствие основного состава команды.

«Играют-то плохо! Вы не понимаете, что ли, этого?! Ну что это за оправдания Валерия Георгиевича Карпина?! Который приходит и на камеру говорит: «А знаете, там трава большая была…» Вы че, обалдели совсем, что ли? Какая трава?!» — заявил он.

28 мая сборная России проиграла национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее Артем Дзюба остался недоволен игрой сборной России в матче с Египтом.

 
