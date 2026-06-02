Появилось видео начала аварии экс-звезды АПЛ, задержанного за вождение в наркотическом опьянении

В социальных сетях появилось видеозапись начала аварии с участием автомобиля бывшего футболиста «Челси» и «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, выступающего сейчас в нидерландском «Фейеноорде».

Кадры запечатлели автомобиль за несколько минут до аварии. На записи видно, как Lamborghini за 270 тысяч фунтов пересекает три полосы и едва не врезается в отбойник.

О задержании Стерлинга стало известно 30 мая. Как указано в СМИ, игрок был задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения. Инцидент произошел на трассе в Хэмпшире. Стерлинг врезался в заградительный барьер. Игрока подозревают в употреблении и хранении наркотических веществ. Он отказался пройти освидетельствование. При этом футболист был отпущен под залог.

Стерлинг — участник двух чемпионатов Европы (2016, 2020) и трех чемпионатов мира (2014, 2018 и 2022) в составе сборной Англии, член ордена Британской империи (MBE, 2021). Он является одним из самых результативных англичан, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов УЕФА (46 голевых действий). Стерлинг — единственный футболист в истории, сыгравший за четыре разных английских клуба в Лиге Чемпионов.

Ранее шестеро человек получили ножевые ранения во время парада «Арсенала».