«Не хватило зрелищности»: в ЦСКА оценили победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что финал Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Арсеналом» был скучноват для зрителя. Его слова приводит издание Bobsoccer.

«ПСЖ» удалось за счет индивидуального мастерства перевести игру в дополнительное время. Напряжение с каждой минутой нарастало и достигло апогея в серии пенальти. В принципе, получился хороший матч, интересный, но болельщикам не хватило зрелищности, потому что было очень мало моментов», — отметил он.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

