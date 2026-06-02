«Только его проблемы»: российская лыжница о ситуации с Большуновым

Российская лыжница Алена Баранова призналась, что не завидует олимпийскому чемпиону Александру Большунову из-за давления, которое на него постоянно оказывают. Ее слова приводит Sport24.

«Когда ты в тени, гораздо проще. Поэтому для всех, кто не под прицелом, это плюс, а вот для Саши — минус. Я ему не завидую. <...> Проблемы Саши — только его проблемы. Никого из нас они не касаются», — заявила она.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Елена Вяльбе рассказала, когда Большунов завершит карьеру.

 
