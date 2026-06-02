Мотоциклистку парализовало после аварии на самой опасной гонке мира

Мотоциклистку Костелло парализовало после аварии на самой опасной гонке мира
Британская мотоциклистка Мария Костелло попала в серьезную аварию во время гонки Isle of Man TT, считающейся самой опасной в мире, и получила тяжелые травмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краудфандинговую платформу GoFundMe.

Авария произошла 26 мая во время первой квалификационной сессии гонки в классе мотоциклов с колясками. Костелло была госпитализирована в больницу при помощи вертолета, ее обследовали, после чего перевели в другую клинику, где она остается под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное.

Спортсменка оказалась парализована ниже грудного отдела. В списке ее травм оказались перелом позвоночника, множественные переломы ребер и рук, переломы носа и глазницы, а также серьезное повреждение печени.

Isle of Man TT — мотоциклетные гонки, которые ежегодно проходят на острове Мэн в Ирландском море, многие годы считавшиеся самыми престижными мотогонками в мире. Мотогонка Isle of Man TT считается самой опасной в мире из-за уникального сочетания экстремально высоких скоростей и полного отсутствия профессиональных зон безопасности. С 1907 года во время заездов не выжили более 270 спортсменов.

