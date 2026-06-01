Защитник «Спартака» пропустит чемпионат мира из-за травмы

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш объяснил решение заменить защитника «Спартака» Александра Джику в заявке национальной команды на чемпионат мира 2026 года. Его слова приводит Modern Ghana.

«Неважно, кого я вызвал; Джику был заменен. Теперь у нас в тренировочном лагере полная группа центральных защитников. Имена вы знаете, вы видели их сегодня на поле», — указал он.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Джику провел 20 матчей за «Спартак», не отметившись результативными действиями. Повреждение он получил в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром», который красно-белые выиграли в серии пенальти.

На чемпионате мира Гана сыграет в группе с Панамой, Англией и Хорватией.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

