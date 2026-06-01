Российский футболист «Зенита» получил более 1 млрд рублей по новому контракту

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков заработает более миллиарда рублей по новому контракту с командой. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Переговоры о новом соглашении до 2030 года близки к завершению и должны завершиться подписанием на этой неделе. Зарплата Глушенкова вырастет с 15 до 20 млн рублей в месяц. Также игрок получил подписной бонус в размере 300 млн рублей, а в контракте будут прописаны бонусы за лояльность в 20 млн рублей — их игрок будет получать каждое трансферное окно.

20 июня 2024 года Глушенков из самарских «Крыльев Советов» перешел в петербургский «Зенит», подписав контракт по схеме «4+1». В первом же матче за клуб он оформил дубль в рамках игры за Суперкубок России против «Краснодара» (4:2). В декабре 2024 года обновил рекорд по результативности команды в РПЛ: чтобы заработать десять очков по системе гол+пас, ему понадобилось девять матчей.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. Команде предстоит сыграть матч за Суперкубок России с московским «Спартаком», который выиграл Кубок страны, одолев в серии пенальти «Краснодар».

