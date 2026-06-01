Гимнасток Авериных обвинили в буллинге соперниц и травле тренера

Актриса Кошкина заявила, что ей рассказали про интриги гимнасток Авериных
Телеграм-канал «Arina and Dina Averins»

Актриса и телеведущая Яна Кошкина опубликовала новый пост в своем Telegram-канале, посвященный ее конфликту с гимнастками Диной и Ариной Авериными на на популярном шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ.

Конфликт начался с того, что Кошкину и ее мать Марго возмутило представление Авериных, которых назвали олимпийскими чемпионками — при том, что у спортсменок нет золотых медалей Олимпиады. За это недоумение Кошкиных подвергли критике. В новой публикации актриса заявила, что с ней связались другие гимнастки и тренеры, которые рассказали ей подробности о гимнастках.

«Рассказали такие истории про все «темные» и интриги, от которых я, мягко говоря, была в шоке… Знала бы раньше, не испытала бы удивление на шоу. Буллить девочек-соперниц, которые младше, но явные конкурентки, травить своего тренера, который дал путь им к Олимпиаде…» — указала Кошкина.

Сестры Арина и Дина Аверины объявили об окончании профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые прошли в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Дина Аверина стала серебряным призером, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина заняла четвертое место. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля.

Ранее чемпион Европы Дмитрий Алиев рассказал о расставании с гимнасткой Авериной.

 
