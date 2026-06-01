Тренер сборной России вошел в штаб ЦСКА

Кафанов, Адамов и еще три тренера вошли в новый штаб Игдисамова в ЦСКА

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов и экс-нападающий национальной команды Роман Адамов вошли в новый штаб московского ЦСКА, который возглавил Дмитрий Игдисамов. Об этом пишет пресс-служба армейского клуба в Telegram-канале.

Также тренерский состав пополнили специалисты Мурат Искаков, Денис Коростиченко и Пэтру Лэзэрэску (тренер по физподготовке).

Игдисамов вошел в тренерский штаб Фабио Челестини в марте 2026 года. Швейцарский специалист, возглавлявший команду с лета 2025 года, был отправлен в отставку на фоне неудачных результатов в весенней части чемпионата. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы и потерпел одно поражение.

Игдисамов работал в структуре академии ЦСКА с 2019 года. В 2024 году армейцы под его руководством выиграли МФЛ, а в 2025 году завоевали серебро.

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1. После этой победы ЦСКА под руководством Игдисамова набрал 51 очко и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 53 балла остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

Чемпионат России выиграл петербургский «Зенит», вторым стал «Краснодар», московский «Спартак» — четвертый.

