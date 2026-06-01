Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов вошел в число самых дорогих вратарей по оценке портала Transfermarkt.

Его стоимость выросла на €8 млн, и теперь вратарь оценивается в €30 млн. В рейтинге такую же трансферную стоимость имеют Робен Риссер («Ланс»), Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») и Карнезекки («Аталанта»). Они делят между собой места с 8 по 11.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает голкипер «Манчестер Сити» и экс-конкурент Сафонова в «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма — €45 млн.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. 27-летний вратарь сыграл в стартовом составе и стал первым в истории россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов. Также в мае Сафонов месте с «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции.

Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов стал самым дорогим российским футболистом.