Шестеро человек получили ножевые ранения во время парада «Арсенала»

Шестеро человек пострадали от ножевых ранений во время парада «Арсенала»

Шестеро человек получили ножевые ранения во время парада в честь победы лондонского «Арсенала» в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом пишет издание The Guardian.

По данным столичной полиции, нападения с применением холодного оружия произошли вечером, после того как большая часть толпы разошлась. Один из пострадавших мужчин в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, его удалось стабилизировать.

Полиция сообщила, что большинство пострадавших не получили серьезных травм. Всего были арестованы 24 человека. Для обеспечения порядка на мероприятии было задействовано более 500 сотрудников полиции. Десять арестов были произведены по подозрению в нападении на полицейских.

19 мая «Арсенал» досрочно выиграл чемпионат Англии. Это стало возможным после того, как «Манчестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата сыграл вничью с «Борнмутом» с результатом 1:1. По итогам всех завершившихся в АПЛ туров лондонский клуб набрал 85 баллов, а манчестерская команда осталась на втором месте с 78-ю очками.

Ранее главный тренер «Спартака» ответил, чувствует ли себя в Москве безопасно.