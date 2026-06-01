«Мы им гордимся»: министр спорта России поздравил Сафонова

Phil Noble/Reuters

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова с его достижениями. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, видел достижение Сафонова. Разумеется, болел за команду, в которой играет наш соотечественник. Из‑за Сафонова болел за ПСЖ, потому очень рад за него. Поздравляю Матвея. Мы им однозначно гордимся. Желаем ему успехов и любви», — заявил Дегтярев.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. 27-летний вратарь сыграл в стартовом составе и стал первым в истории россиянином, дважды победившим в Лиге чемпионов.

Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Сафонов стал самым дорогим российским футболистом.

 
