Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев американку с «баранкой»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В матче 1/8 финала ее соперницей была представительница США Мэдисон Киз. Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 3:6, 6:0.

Киз сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать три брейк-пойнта из десяти. Шнайдер подала навылет один раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. За выход в следующий раунд россиянка сразится с победительницей противостояния между белоруской Ариной Соболенко и японкой Наоми Осакой.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

