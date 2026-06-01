«На двух стульях усидеть нельзя»: Вяльбе о работе в политике

Вяльбе заявила, что пока не готова начинать работать в политике

Член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе заявила, что не стала бы исключать работу в политической сфере в дальнейшем. Ее слова приводит Sport24.

«На данный момент не готова, потому что продолжаю работу в федерации. Глубоко убеждена, что на двух стульях усидеть нельзя. Если хочешь что-то делать хорошо, надо выбрать одно занятие. В будущем обязательно задумаюсь над работой в политике», — отметила она.

В марте пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России перешел от Вяльбе к Дмитрию Свищеву. 18 мая участники конференции Федерации лыжных гонок России приняли решение о создании новой организации — Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Свищев был назначен ее главой, а Вяльбе получила место в президиуме.

Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. ФЛГР она возглавила в 2010 году.

Российские лыжники находятся в изоляции от международных стартов с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение, однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал это решение неправомерным. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Ранее Вяльбе раскрыла свою пенсию.