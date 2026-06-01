«Нервы на пределе»: российская теннисистка о выходе в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Теннисистка Калинская: у меня больше нет спокойствия, нервы на пределе

Российская теннисистка Анна Калинская призналась, что ей было очень непросто в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») против бывшей соотечественницы Анастасии Потаповой, которая сейчас представляет Австрию.

«Я в шоке. Не могу поверить, что этот матч закончился. Невероятная игра, невероятная борьба. Мы обе боролись до конца, до самой последней секунды. <...> Спокойствие при счёте 5:6 на подаче сопернице стало ли ключевым? Нет, у меня больше нет никакого спокойствия, нервы на пределе», — поделилась она на корте после матча.

Матч продолжался 2 часа 50 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) в пользу россиянки. Калинская не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из двенадцати.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Майя Хвалинска (Польша) — Диан Парри (Франция).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

