Российская теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Калинская вырвала победу у Потаповой и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Россиянка обыграла бывшую соотечественницу Анастасию Потапову, которая сейчас выступает за Австрию. Матч продолжался 2 часа 50 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).

Калинская не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из двенадцати.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Майя Хвалинска (Польша) — Диан Парри (Франция).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

