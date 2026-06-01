Стало известно, как беговые старты влияют на туризм в России

В Переславле-Залесском прошел третий этап соревнований «Александровские версты» серии «Бегом по Золотому кольцу».

На старт вышли более 3000 любителей бега из 53 регионов России. Организаторы провели опрос и выяснили, что для 96% любителей бега главным фактором выбора дистанции является красота трассы, а не личный рекорд.

Более половины опрошенных (52%) заявили, что бег изменил их подход к путешествиям, а 35% назвали беговые туры любимым форматом поездок. 69% спортсменов-любителей признались, что беговой туризм дает им повод возвращаться в знакомые по забегам города уже в качестве обычных туристов, 20% делают это регулярно.

«Беговой туризм в России — растущий тренд среди любителей бега и активного отдыха. Большинство участников забегов приезжают на выездные беговые события с семьей или компанией — таких более 80%... Беговые события в городах туристического маршрута «Золотое кольцо» становятся визитной карточкой городов и открывают возможности для привлечения новых туристов», — сказал руководитель проекта «Бегом по Золотому кольцу» Игорь Блюмин.

Всего в сезоне-2026 серия «Бегом по Золотому кольцу» примет более 45 тысяч участников и около 100 тысяч зрителей в 10 городах. Финальный двухдневный фестиваль бега пройдет 3-4 октября в Москве на Воробьевых горах.

Ранее Санкт-Петербург признали беговой столицей России в 2026 году.