ФИФА запретила тактические паузы во время травм вратарей на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела запрет на использование остановок из-за травм вратарей для проведения тактических консультаций на чемпионате мира 2026 года, передает BBC Sport.

Согласно новому правилу, во время оказания медицинской помощи голкиперу полевые игроки не смогут приближаться к скамейке запасных и общаться с тренерским штабом. Нововведение направлено на устранение затягивания времени и несанкционированных перерывов, которые ранее использовались наставниками для изменения тактики на поле.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее против ФИФА начали расследование из-за продажи билетов на ЧМ-2026.