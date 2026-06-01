Умар Нурмагомедов подерется с девятым номером в легчайшем весе на турнире UFC

Умар Нурмагомедов подерется с 9-м номером в UFC Мартинезом на турнире в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов подерется с девятым номером рейтинга легчайшего веса Джонатаном Мартинезом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, сообщает пресс-служба организации.

Турнир пройдет 25 июля. Организация официально анонсировала этот поединок как со-главное событие бойцовского вечера.

Главным событием того же турнира в Абу-Даби станет бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и американцем Халилом Ранутри-младшим.

На счету 20-летнего Нурмагомедова 20 побед в 21 профессиональном бою по правилам ММА и одно поражение. Он занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. 32-летний Мартинез имеет рекорд 14 побед при одном поражении и располагается на девятом месте рейтинга.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

