Соболев: получил удовольствие, выиграв конкуренцию у игрока стоимостью €70 млн

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что получил удовольствие, выиграв конкуренцию у колумбийского форварда Джона Дурана, передает «Матч ТВ».

«Его приход на 100% повлиял. Он хороший парень, но конкуренцию я у него выиграл. Это интересно было сделать в соперничестве с игроком, чья трансферная стоимость оценивается в €70 млн. Получил от этого удовольствие», — сказал Соболев.

В минувшем сезоне россиянин провел за «Зенит» 38 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Дуран, перешедший в петербургский клуб на правах аренды, 14 мая покинул расположение команды по личным обстоятельствам.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

