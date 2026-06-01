«Русские научили играть их в хоккей»: чемпион ОИ о победе Финляндии в ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что именно российские специалисты помогли финнам поднять уровень игры, передает РИА Новости.

«Не понимаю, за что нас не любят финны. Сколько тренеров и ребят играли в Финляндии. Мы, русские, научили играть их в хоккей. У них был тупорылый хоккей — иначе и не скажешь. Пока наших не было. Потом мы пришли, создали им, показали все и научили играть в хоккей. За что на нас обижаться — непонятно», — сказал Кожевников.

31 мая сборная Финляндии одержала победу над командой Швейцарии.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В овертайме, который проходил в формате 3 на 3, единственную шайбу забросил Конста Хелениус. Он отличился на десятой минуте овертайма.

Сборная Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария упустила шанс впервые выиграть золото.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

