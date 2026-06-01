В Швейцарии прокомментировали поражение в финале ЧМ-2026 от Финляндии

Главный тренер сборной Швейцарии Ян Кадьо после финального матча чемпионата мира по хоккею прокомментировал поражение своей команды от Финляндии. Его слова передает Bluewin.ch.

«В голове крутится много мыслей. Больно. Мне очень жаль игроков и всех болельщиков. В итоге нам не удалось осуществить нашу мечту. Я горжусь командой и результатом. Но сейчас трудно говорить о гордости. И мне больно за этих игроков, потому что я считаю, что они заслуживают большего», — сказал Кадьо.

31 мая сборная Финляндии одержала победу над командой Швейцарии.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В овертайме, который проходил в формате 3 на 3, единственную шайбу забросил Конста Хелениус. Он отличился на десятой минуте овертайма.

Сборная Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария упустила шанс впервые выиграть золото.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Норвегия сенсационно выиграла медали чемпионата мира по хоккею, обыграв Канаду.