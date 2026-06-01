Сафонов рассмеялся во время речи Макрона

Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Макрона на приеме

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.

Церемония была посвящена второй подряд победе парижан в Лиге чемпионов. Сафонов, находившийся в заднем ряду на сцене, начал улыбаться, а затем засмеялся, общаясь с товарищем по команде.

Макрон начал встречу с осуждения зачинщиков беспорядков, которые произошли в Париже после финального матча с «Арсеналом». Пострадали более 200 человек. Президент пообещал бороться с насилием на улицах, после чего поздравил команду и главного тренера Луиса Энрике.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

