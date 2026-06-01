Хвича отказался общаться на русском после финала Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия отказался общаться на русском с журналистом после финала ЛЧ

Грузинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия после финального матча Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» отказался разговаривать с журналистом на русском языке.

«No, I can't speak, sorry», — сказал Кварацхелия, что переводится как «Нет, я не могу говорить, простите».

В этом сезоне Лиги чемпионов Хвича выиграл трофей с «ПСЖ», набрав «10+6» в 16 матчах.

30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов показал фото с женой и Хвичей с празднования победы в Лиге чемпионов.