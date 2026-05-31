Ямаль ради мечты был готов поехать в Россию на поезде

Ямаль: ради фото с Неймаром я был готов хоть поехать в Россию на поезде

Футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что в детстве был готов поехать в Россию на поезде ради фото с Неймаром, передает Mundo Deportivo.

«Когда я был маленьким, моим кумиром был Неймар, и я мечтал о фото с ним. Я мог сделать что угодно ради фотографии с Неймаром. Если бы мне сказали, что для этого нужно ехать в Россию на поезде, я бы поехал в Россию на поезде», — сказал Ямаль.

34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах. На мировом первенстве Бразилия сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Неймар получил травму сразу после вызова в сборную Бразилии на ЧМ.