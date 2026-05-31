Порноактриса ответила жене Сафонова

Порноактриса Мэри Рок, обещавшая голкиперу «ПСЖ» столько «жарких ночей», сколько он сделает сейвов в финале, заявила, что рада победе французского клуба, передает Sport24.

«Я очень рада, что матч закончился победой «ПСЖ» и Сафонова, даже несмотря на отсутствие сейвов. Реакция жены Матвея на мое предложение? Отлично. Все поняли, что это была шутка», — сказал Мэри Рок.

30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее жена Сафонова раскрыла, как сделала флаг России на финал Лиги чемпионов.