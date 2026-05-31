Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на ЧЕ по художественной гимнастике

Сборная России заняла первое место на чемпионате Европы по художественной гимнастике по количеству завоеванных медалей на турнире.

Россиянки завоевали 9 наград – два золота, четыре серебра и три бронзы. Второе место по этому показателю заняли болгарки, выигравшие восемь медалей, замкнули тройку сильнейших израильтянки (7).

По количеству золотых медалей сборная России стала четвертой в неофициальном зачете.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

