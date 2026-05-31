Футболист «ПСЖ» признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов

Футболист французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов, сообщает «Первый спорт».

Грузинский футболист получил эту награду впервые в карьере. В этом сезоне Лиги чемпионов Хвича выиграл трофей с «ПСЖ», набрав «10+6» в 16 матчах.

30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее иностранные фанаты остались в восторге от игры Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.