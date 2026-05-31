Французский политик осудила беспорядки после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Французский политик Марин Ле Пен осудила в своих соцсетях беспорядки после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Французы устали от хаоса, который вспыхивает по малейшему поводу даже несмотря на беспрецедентные меры безопасности. Выражаю поддержку всем полицейским и пожарным», — написала Ле Пен.

В разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Большая часть фанатов была задержана именно в столице Франции — 283 человека. В других городах болельщики громили магазины, были зафиксированы случаи мародерства и столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками. По итогу пострадали семь сотрудников правопорядка, один из которых оказался в тяжелом состоянии.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Ранее более 400 фанатов задержали во Франции из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов.

 
