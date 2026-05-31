Почетный президент РФС: не разделяю телячьего восторга по поводу Сафонова

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил «Матч ТВ», что не разделяет оптимизма по поводу игры Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

«Не разделяю оптимизма и телячьего восторга по поводу Сафонова. Матвей получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за финал. Давайте смотреть правде в глаза и реально рассуждать. Матвей пенальти потащил, выручил в каком‑то моменте?» — сказал Колосков.

30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

