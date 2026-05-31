Легендарный футболист обратился к Сафонову

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов заслужил место в стартовом составе своим трудом. Его слова передает Telegram-канал Российского футбольного союза.

«Ты вполне заслужил место в стартовом составе своим трудом... и, конечно, ты оправдал доверие, которое тебе оказал тренерский штаб, на все 100%. Как говорят, Бог любит троицу — к новым победам!», — сказал Аленичев.

30 мая «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

