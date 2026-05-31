Чешский клуб хочет продать футболиста в «Спартак», чтобы направить все деньги Украине

«Спартак» проявляет интерес к левому защитнику либерецкого «Слована» Азизу Кайондо, заявил в соцсетях журналист Михал Квасница.

Президент «Слована» Ондржей Каня в интервью изданию Ruik заявил, что был бы не против трансфера, а вырученные средства он бы направил на поддержку Украины.

«Клубы со всей Европы продают игроков в Россию. Я был бы рад такому трансферу, так как пожертвовал бы все вырученные от него средства посольству Украины», — заявил Кайондо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

