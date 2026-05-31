Финская альпинистка не выжила, сорвавшись с высоты 500 метров в Пиренеях

Финская альпинистка не выжила после падения с высоты около 500 метров при спуске с пика Балайтус в Пиринеях на территории Испании. Об этом сообщает издание AS со ссылкой на гражданскую гвардию Испании.

Инцидент с 42-летней спортсменкой произошел вечером 30 мая. По предварительной информации, во время спуска женщина поскользнулась на снегу и сорвалась со склона. На место вертолетом прибыли спасатели и врачи, однако помочь альпинистке не смогли. На вертолете они эвакуировали тело альпинистки.

Спортсменка совершала восхождение со своим спутником, которому 53 года. Он не пострадал.

В конце весны сотрудники спасательной службы в Пиренеях и провинции Уэска провели девять спасательных операций после произошедших различных инцидентов, которые были связаны с горными видами деятельности.

Балайтус — это гранитный горный массив высотой 3146 м, расположенный прямо на границе между Испанией (регион Арагон, провинция Уэска) и Францией (Национальный парк Пиренеи). Это первый трехтысячник в цепи Пиренеев при движении от Атлантического океана.

