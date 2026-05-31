Один человек погиб в Париже во время беспорядков после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Один человек погиб во время беспорядков в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ

Один человек погиб во время беспорядков в Париже после победы французского «ПСЖ» над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает Franceinfo.

Как указывает глава МВД Лоран Нуньес, по стране пострадали 219 человек, в 15 городах ограбили торговые точки, сообщил глава МВД Нуньес.

По последним данным, число задержаний достигло 780.

В разных районах Парижа зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Большая часть фанатов была задержана именно в столице Франции. В других городах болельщики громили магазины, были зафиксированы случаи мародерства и столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками. По итогу пострадали семь сотрудников правопорядка, один из которых оказался в тяжелом состоянии.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

