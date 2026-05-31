«Легенда»: иностранные фанаты остались в восторге от игры Сафонова в Лиге чемпионов

Иностранные фанаты остались впечатлены игрой российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов с английским «Арсеналом». Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на комментарии болельщиков в социальной сети X.

«Это чистой воды «игры разума» от Сафонова. Он очень умен. Эзе совсем запаниковал и разволновался, в итоге промахнулся. Психология решает», — написал один из фанатов.

«Сафонов не отбил ни одного пенальти. Он просто был избранным, чтобы спасти мир в этот день. Спасибо за все», — указал другой.

«Сафонов — легенда «ПСЖ», — добавил еще один.

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

