Гуменник и Туктамышева опубликовали совместные фото из США

Российские фигуристы Петр Гуменник и Елизавета Туктамышева опубликовали в своих социальных сетях совместные фотографии.

На всех снимках молодые люди обнимают друг друга. Информация о романе пары появилась в 2024 году, однако они долгое время никак не комментировали эти слухи — совместные фотографии фигуристы начали выкладывать только весной 2026 года.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года. Она приостановила карьеру в 2023 году, а в 2025 году официально объявила о ее завершении.

