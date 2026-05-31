«Создает проблемы»: в «ПСЖ» оценили игру Сафонова в финале Лиги чемпионов

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о Сафонове после победы в финале Лиги чемпионов

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике после победы над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов оценил серию пенальти и рассказал о вкладе российского вратаря команды Матвея Сафонова в результат. Его слова приводит издание Le Parisien.

«Сафонов — настоящий специалист, который создает проблемы соперникам. Во время серии пенальти я сохранял спокойствие, но очень хотел, чтобы все поскорее закончилось, потому что нам пришлось много страдать», — подчеркнул специалист.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

