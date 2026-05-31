Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над английским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов получил одну из самых низких оценок в своей команде за эту игру. Об этом пишет газета L'Équipe.

За игру Сафонов получил оценку 5. Ниже только у Вильяма Пачо — 4. Еще по 5 получили Дезире Дуэ, Витинья и Усман Дембеле.

В издании отметили, что несмотря на отсутствие сэйвов в серии пенальти, голкипер сумел повлиять на игру соперников своим присутствием. Основным эпизодом для критики стал пропущенный на 6-й минуте мяч.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонов установил уникальное достижение после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.