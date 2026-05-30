Сафонов установил уникальное достижение после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов стал первым россиянином с двумя победами в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым представителем России с двумя победами в Лиге чемпионов в истории.

Это случилось после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Арсеналом». До этого никто из российских игроков не брал трофей главного еврокубкового турнира дважды. Победителями Лиги чемпионов по разу становились Игорь Добровольский («Марсель»), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд), Дмитрий Аленичев («Порту») и Денис Черышев («Реал» Мадрид).

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Ворота французского клуба защищал Сафонов, которому по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом.

