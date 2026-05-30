«ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов

Французский «ПСЖ» одолел английский «Арсенал и выиграл Лигу чемпионов сезона-2025/26.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Ворота французского клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов, которому по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом.

«ПСЖ» в прошлом сезоне завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. В текущем сезоне в полуфинальных встречах «ПСЖ» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико». Лондонский клуб впервые за 20 лет сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку перед финалом Лиги чемпионов.