«Мне неинтересно»: российская теннисистка Шнайдер о критике от украинской соперницы

Теннисистка Шнайдер: мне неинтересно, что говорит украинка Олейникова

Российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что ей не интересна критика от представительницы Украины Александры Олейниковой. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне неинтересно, что она говорит. Не слежу за пресс-конференциями других игроков, я не трачу на это время, занимаюсь своими делами. Смысла тратить энергию на просмотр и чтение чужих слов — не вижу», — указала она.

До матча третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») Олейникова критиковала Шнайдер за участие в российском турнире «Трофеи Северной Пальмиры», а также за якобы лайки под политическими публикациями в социальных сетях.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:1. В следующем раунде Шнайдер встретится с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Киз.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».