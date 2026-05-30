Легенда сборной России рассказал, какому клубу может пригодиться Гусев

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что тренер Ролан Гусев мог бы возглавить любую команду Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я считаю, Гусев подошел бы любой команде. Вопрос в том, куда его пригласят. Он уже знает, что такое РПЛ, обыгрывал «Краснодар». Думаю, он готов ко всем командам РПЛ», — сказал Булыкин.

22 мая Гусев покинул пост главного тренера московского «Динамо». В турнирной таблице РПЛ «Динамо» заняло седьмое место, набрав 45 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в «Динамо» объяснили, зачем второй раз пригласили Сандро Шварца возглавить клуб.