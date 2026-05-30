Экс-футболист сборной России: региональные клубы должны рассматривать российских тренеров

Булыкин: «Акрону» подойдет российский тренер
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» на новость о том, что тольяттинский «Акрон» рассматривает на должность главного тренера наставника белградского «Партизана» Срджана Благоевича

«Почему клубы не из топ-8 рассматривают иностранных тренеров? Не знаю, хотят что-то придумать. Думаю, что все иностранное лучше, но в футболе не всегда так работает. Можно обращать внимание и на россиян. Неправильно брать иностранного тренера в региональный клуб, который делает ставку на своих воспитанников. Думаю, «Акрону» больше подойдет российский специалист», — сказал Булыкин.

17 мая «Акрон» сообщил об отставке Заура Тедеева с должности главного тренера команды. Тедеев был назначен главным тренером «Акрона» в 2023 году. Под его руководством клуб сумел пробиться в Российскую премьер-лигу по окончании сезона‑2023/24. Уже без Тедеева «Акрон» сохранил место в Российской премьер-лиге, обыграв по сумме двух матчей волгоградский «Ротор».

