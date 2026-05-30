«Я в этой кухне не чужой»: Дзюба оценил шансы на возвращение в «Спартак»

Российский нападающий Артем Дзюба, который в текущий момент находится без клуба, не стал исключать свое возвращение в московский «Спартак». Об этом он заявил на фан-встрече в рамках Дня московского спорта, его слова приводит РИА Новости.

«Я безработный. «Спартак»? Не знаю, все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, не испорчу картину и во многом помогу. Я в этой кухне не чужой, начинал там свою карьеру», — указал футболист.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее представитель Дзюбы отреагировал на слухи о переходе игрока в «Спартак».

 
