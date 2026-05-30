Теннисистка Шнайдер обыграла украинку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В третьем круге Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:1.

В следующем раунде Шнайдер встретится с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Киз.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Новак Джокович объяснил свое сенсационное поражение на «Ролан Гаррос».

 
