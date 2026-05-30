«Скорее смелый, чем талантливый»: во Франции объяснили успех Сафонова

Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Жером Алонсо охарактеризовал стиль игры российского голкипера Матвея Сафонова.

«Его можно критиковать за многое, но только не за то, что он боится. Сафонов понимает, что в верховой борьбе он скорее более смелый, чем талантливый, поэтому идет вперед, выставляя кулаки. На сегодняшний день Сафонов бесстрашен», — заявил Алонсо.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 парижане сыграют с лондонским «Арсеналом». Встреча состоится 30 мая. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

