Стало известно, сколько раз Макгрегора проверяли на допинг в 2026 году

Макгрегора проверили на допинг 12 раз за пять месяцев

Бывшего двойного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора 12 раз проверили на допинг в 2026 году. Об этом пишет Championship Round.

Самым тестируемым бойцом UFC по итогам 2025 года стал грузин Мераб Двалишвили — его проверяли 14 раз за весь год.

Следующий бой Макгрегор проведет 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе с Максом Холлоуэем. Поединок станет реваншем и первым выходом ирландского бойца в октагон за пять лет.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор отказался подписывать новый контракт с UFC.