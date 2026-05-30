Эйфелеву башню подсветили в цветах «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов

Эйфелеву башню в центре Парижа подсветили в красно-синие цвета «Пари Сен-Жермен».

Акция приурочена к финальному матчу Лиги чемпионов, в котором парижский клуб встретится с лондонским «Арсеналом».

Решающая игра пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

Для «ПСЖ» этот финал — второй в истории клуба. В 2020 году парижане проиграли «Баварии». «Арсенал» ни разу не побеждал в Лиге чемпионов и не доходил до финала раньше.

В «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который ранее играл за «Локомотив» и «Рубин».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее стала известна сумма, которую получит Сафонов в случае победы в ЛЧ.